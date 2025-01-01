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Эпилог
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Спектакль Эпилог

По мотивам романа «Преступление и наказание»
Постановка
Камерная сцена 16+
Режиссер Софья Рубина, Андрей Бирюков, Ольга Арнаутова, Ольга Базанова, Кирилл Барахта, Руслан Бельский, Вадим Вишневский, Степан Гвоздиков, Дарья Елизарова, Вера Кавтасьева, Оксана Миронова-Крылова, Маргарита Полунина, Дмитрий Романов, Ольга Рязанова, Никита Тарантин, Елена Фадеичева, Алексей Якиманский, Андрей Ярмолович
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Эпилог» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: новый взгляд на классику в самарском театре «Камерная сцена»

Трудно сегодня найти театр, где бы ни шел спектакль по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Этот роман настолько всеобъемлющий, что каждый режиссер находит в нем свои темы, и спектакли на его основе отличаются друг от друга. Театр «Камерная сцена» предлагает свою интерпретацию, названную «Эпилог», в которой исследуется, в чем же Федор Михайлович видел спасение человечества.

Для тех, кто не любит «школьную классику»

Есть зрители, которые избегают спектаклей по «школьной» классике, их память хранит воспоминания о скучных уроках литературы и сочинениях о Базаровых, Онегиных и Печориных. Но спешим успокоить: скучно на спектакле «Эпилог» не будет! Скучный спектакль противоречит самой природе театра, где все — и сложное, и простое — должно быть захватывающе интересным.

Любовь и свет в мраке

Как это ни покажется неожиданным, спектакль «Камерной сцены» — о любви. Студент Раскольников, совершивший преступление и ломавший голову над мрачными загадками бытия, вдруг обнаружит, что истина проста и светла, как «луч солнца, зеленая трава и поющая птичка в кусте». Это открытие становится центральной темой спектакля, показывая, как даже в самых темных уголках человеческой души может засиять свет.

Приходите на спектакль «Эпилог» и откройте для себя новые грани знакомой истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 18 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Эпилог Эпилог

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