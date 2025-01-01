Концерт под открытым небом: «Эпидемия»

Приглашаем вас на уникальный концерт под открытым небом с программой «Симфоническая Рукопись». Это событие обещает стать настоящим культурным праздником для любителей музыки и театра.

Что вас ждет?

Концерт «Эпидемия» объединяет симфоническую музыку и элементы театра, создавая неповторимую атмосферу. В программе выступят известные музыканты и артистические коллективы, которые представят свои интерпретации классических произведений в уникальном исполнении.

Где и когда?

Место проведения концерта — живописный парк в центре города. Не упустите возможность насладиться живой музыкой на свежем воздухе! Концерт состоится в эту субботу, 15 июля, в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места.

Интересные факты

Программа «Симфоническая Рукопись» включает как известные произведения, так и оригинальные композиции современных авторов.

Концерт пройдет в рамках фестиваля «Летние Ночи Искусств», который собирает лучших исполнителей со всей страны.

Билеты можно приобрести заранее на сайте организаторов или в кассах театра.

Не пропустите!

Это событие — отличная возможность провести вечер с семьей и друзьями, наслаждаясь прекрасной музыкой и атмосферой лета. Обязательно отметьте в своем календаре дату концерта «Эпидемия»!