Приглашаем вас на уникальный концерт под открытым небом с программой «Симфоническая Рукопись». Это событие обещает стать настоящим культурным праздником для любителей музыки и театра.
Концерт «Эпидемия» объединяет симфоническую музыку и элементы театра, создавая неповторимую атмосферу. В программе выступят известные музыканты и артистические коллективы, которые представят свои интерпретации классических произведений в уникальном исполнении.
Место проведения концерта — живописный парк в центре города. Не упустите возможность насладиться живой музыкой на свежем воздухе! Концерт состоится в эту субботу, 15 июля, в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места.
Это событие — отличная возможность провести вечер с семьей и друзьями, наслаждаясь прекрасной музыкой и атмосферой лета. Обязательно отметьте в своем календаре дату концерта «Эпидемия»!