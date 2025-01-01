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Эпидемия

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О концерте/спектакле

Концерт под открытым небом: «Эпидемия»

Приглашаем вас на уникальный концерт под открытым небом с программой «Симфоническая Рукопись». Это событие обещает стать настоящим культурным праздником для любителей музыки и театра.

Что вас ждет?

Концерт «Эпидемия» объединяет симфоническую музыку и элементы театра, создавая неповторимую атмосферу. В программе выступят известные музыканты и артистические коллективы, которые представят свои интерпретации классических произведений в уникальном исполнении.

Где и когда?

Место проведения концерта — живописный парк в центре города. Не упустите возможность насладиться живой музыкой на свежем воздухе! Концерт состоится в эту субботу, 15 июля, в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места.

Интересные факты

  • Программа «Симфоническая Рукопись» включает как известные произведения, так и оригинальные композиции современных авторов.
  • Концерт пройдет в рамках фестиваля «Летние Ночи Искусств», который собирает лучших исполнителей со всей страны.
  • Билеты можно приобрести заранее на сайте организаторов или в кассах театра.

Не пропустите!

Это событие — отличная возможность провести вечер с семьей и друзьями, наслаждаясь прекрасной музыкой и атмосферой лета. Обязательно отметьте в своем календаре дату концерта «Эпидемия»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
20:00 от 3300 ₽

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