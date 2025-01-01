Уникальный акустический концерт группы «Эпидемия» в Санкт-Петербурге

30 августа в пространстве Зеленая сцена пройдет эксклюзивный акустический сет группы «Эпидемия». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, ведь на концерте будут исполнены знаменитые романтические баллады и нетленные хиты в совершенно новой интерпретации.

Уникальная атмосфера под открытым небом

Концерт пройдет в уникальной атмосфере под открытым небом, что добавит особого шарма и романтики в вечер. Это единственное акустическое выступление группы «Эпидемия» в 2025 году, и его нельзя пропустить!

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться музыкой в особенной ауре Петербурга. Обязательно внесите 30 августа в список обязательных мероприятий и поспешите приобрести билеты!

Интересные факты о группе

Группа «Эпидемия» известна своими глубокими текстами и мощной музыкой. Они уже много лет радуют зрителей своими выступлениями, и акустический сет — это возможность услышать их хиты в новом звучании. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!