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Эпидемия

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Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный акустический концерт группы «Эпидемия» в Санкт-Петербурге

30 августа в пространстве Зеленая сцена пройдет эксклюзивный акустический сет группы «Эпидемия». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, ведь на концерте будут исполнены знаменитые романтические баллады и нетленные хиты в совершенно новой интерпретации.

Уникальная атмосфера под открытым небом

Концерт пройдет в уникальной атмосфере под открытым небом, что добавит особого шарма и романтики в вечер. Это единственное акустическое выступление группы «Эпидемия» в 2025 году, и его нельзя пропустить!

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться музыкой в особенной ауре Петербурга. Обязательно внесите 30 августа в список обязательных мероприятий и поспешите приобрести билеты!

Интересные факты о группе

Группа «Эпидемия» известна своими глубокими текстами и мощной музыкой. Они уже много лет радуют зрителей своими выступлениями, и акустический сет — это возможность услышать их хиты в новом звучании. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Open-air пространство «Зеленая сцена» Санкт-Петербург, Рощинская, 38
19:00 от 2600 ₽

Фотографии

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