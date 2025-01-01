Меню
Эпидемия. Творческий вечер + акустический сет
Эпидемия. Творческий вечер + акустический сет

Возраст 6+
О концерте

Творческий вечер в КЗ «Измайлово»

Уникальный творческий вечер, который вы ждали. Группа «Эпидемия» впервые соберётся в особом, камерном формате, чтобы отметить свой день рождения в узком кругу.

Неповторимая атмосфера

Это событие пройдет 21 декабря в КЗ «Измайлово». Не упустите шанс увидеть и услышать любимых музыкантов вне привычной концертной атмосферы. В этот вечер у вас будет возможность погрузиться в искренний диалог, который перерастёт в акустический сет.

Что вас ждёт

Это не просто концерт — это интимное общение с артистами, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью музыкального процесса. Необыкновенная близость к музыке и возможность задать вопросы любимым исполнителям сделают этот вечер незабываемым.

Приходите и получите уникальный опыт, который подарит вам вечер, наполненный настоящей атмосферой творчества!

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5

