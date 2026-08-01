Эпидемия. Концерт с симфоническим оркестром под открытым небом

Легенды симфонического металла под открытым небом

Летняя сцена парка Маяковского снова станет ареной для музыкального искусства: легендарная программа «Эпидемия» возвращается! В этом году зрителей ждет новая глава симфонического метал-шоу, наполненная монументальным звучанием и впечатляющими аранжировками.

Силуэт под звуки оркестра

Энергия мощного оркестра позволит раскрыть все грани любимых композиций. Проникновенные баллады и эпические рок-мелодии зазвучат так, как никогда ранее, благодаря уникальным симфоническим аранжировкам.

Мультимедийные эффекты

На концерте зрители смогут насладиться атмосферными видеоинсталляциями, которые оживят сюжет любимых песен. Панорамные экраны будут демонстрировать яркие образы и персонажей легендарных метал-опер, добавляя визуальное разнообразие к звучанию.

Комфорт зрителей

Концертная площадка спроектирована с учетом удобства зрителей. Отличная архитектура гарантирует комфортные места и хороший обзор сцены, чтобы каждый гость мог наслаждаться выступлением в полной мере.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и погрузиться в мир симфонического металла под открытым небом!