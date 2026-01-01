Эпидемия. 30 лет. Симфонический концерт с оркестром

Легенда фэнтези-метала, группа «Эпидемия», празднует своё 30-летие и анонсирует грандиозный тур в честь этого события. Каждый концерт станет полномасштабным событием, которое погрузит зрителей в мир эпического фэнтези.
Грандиозное шоу обещает мощнейший звук и визуальную бурю в виде впечатляющей видеоинсталляции. Атмосфера полей сражений, таинственных миров и лирических героев сделает каждое выступление незабываемым.
Значительную часть концертной программы группа исполнит совместно с симфоническим оркестром. Это торжество контрастов, где огненная мощь метала переплетается с величием симфонии. Оркестр добавит особые краски бессмертным хитам, охватывающим всю историю группы.
Зрители смогут насладиться квинтэссенцией лучших песен — от динамичных боевиков до трепетных баллад. Тяжелое звучание будет поддержано виртуозными живыми оркестровыми пассажами, создавая звуковое полотно невероятной глубины.
Концертная программа также включает композиции с нового альбома, который создан в духе лучших традиций жанра. Фирменная эстетика группы — напористость, героизм и захватывающие мелодии — представлена на высшем уровне.
На протяжении 30 лет «Эпидемия» открывает портал в мир магии и метала. Ждем вас на концерте, чтобы вместе пройти через него!