Эпидемия. 30 лет. Симфонический концерт с оркестром

12+
Возраст 12+

Баллада о фэнтези и металле: концерт группы «Эпидемия»

Легенда фэнтези-метала, группа «Эпидемия», празднует своё 30-летие и анонсирует грандиозный тур в честь этого события. Каждый концерт станет полномасштабным событием, которое погрузит зрителей в мир эпического фэнтези.

Грандиозное шоу обещает мощнейший звук и визуальную бурю в виде впечатляющей видеоинсталляции. Атмосфера полей сражений, таинственных миров и лирических героев сделает каждое выступление незабываемым.

Значительную часть концертной программы группа исполнит совместно с симфоническим оркестром. Это торжество контрастов, где огненная мощь метала переплетается с величием симфонии. Оркестр добавит особые краски бессмертным хитам, охватывающим всю историю группы.

Зрители смогут насладиться квинтэссенцией лучших песен — от динамичных боевиков до трепетных баллад. Тяжелое звучание будет поддержано виртуозными живыми оркестровыми пассажами, создавая звуковое полотно невероятной глубины.

Концертная программа также включает композиции с нового альбома, который создан в духе лучших традиций жанра. Фирменная эстетика группы — напористость, героизм и захватывающие мелодии — представлена на высшем уровне.

На протяжении 30 лет «Эпидемия» открывает портал в мир магии и метала. Ждем вас на концерте, чтобы вместе пройти через него!

11 апреля суббота
20:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2

Княzz. Мастер кукол
6+
Рок Русский рок
Княzz. Мастер кукол
26 апреля в 18:00 Дворец спорта им. Ярыгина
от 3100 ₽
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
12+
Джаз Эстрада
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
18 марта в 20:00 Baker Street
от 1000 ₽
Вечер стендапа
18+
Юмор
Вечер стендапа
13 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
