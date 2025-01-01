Эпический трибьют 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons: симфоническое безумие на панорамной крыше!

Вечер музыки: 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons на московской крыше

Один вечер - две легенды, два мощных потока энергии. На панорамной крыше, где музыка превратится в вихрь незабываемых эмоций, лучшие хиты 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons оживут в объёмном оркестровом звучании.

Музыка, наполненная драйвом

Легендарные риффы, живой драйв и тот самый эффект «до мурашек» — всё как на настоящем стадионном шоу. Однако здесь атмосфера будет камерной, а вид на вечернюю столицу оставит незабываемые впечатления.

Не упустите свой шанс

Если вы когда-либо гоняли «Beautiful Lie» в наушниках или выкрикивали «Radioactive» на припеве, этот вечер просто нельзя пропустить! Представьте финальные аккорды «The Kill» или «Believer» на закате — это будет магия.

Уникальный проект для настоящих ценителей

«Imperia Music Band» — это уникальный инструментальный электро-проект. Они являются одним из лучших струнных коллективов, выступающих в редком жанре classical crossover, сочетая элементы академической и поп-музыки.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки, который объединяет лучшие традиции и современные тенденции. Ждем вас на этом незабываемом вечере!