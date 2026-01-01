Небольшой драматический театр представляет: «ЁПэРэСэТэ!»
Вас ждет совершенно необычный проект от НДТ — микс концерта, спектакля и капустника. Это не серьезная драма, а веселая, яркая фантазия, наполненная юмором, живой музыкой и праздничным духом.
Что это?
«ЁПэРэСэТэ!» — это спектакль-шутка, созданный специально для особых случаев: Нового года, 23 февраля или другого праздника, когда хочется улыбнуться и отдохнуть от повседневности. Это легкий жанр, в котором причудливо смешиваются:
- Музыка в живом исполнении,
- Комические сценки,
- Ироничные пародии,
- И фирменный юмор НДТ.
Кто на сцене?
На КИМа, 6 соберутся самые необычные гости:
- Герои известных спектаклей,
- Музыкальные кумиры,
- И даже персонажи мечтаний и фантазий!
Вечер украсят:
- Ольга Альбанова и Александр Белоусов — с удивительными песнями,
- Илья Тиунов — с яркими пародиями,
- Татьяна Рябоконь и Сергей Уманов — с неподражаемым конферансом, превращающим всё в увлекательное шоу.
Почему стоит прийти?
- Увидите актеров НДТ в необычном амплуа, не свойственном серьезным спектаклям театра.
- Погрузитесь в атмосферу фирменных капустников НДТ, которые раньше оставались закрытыми для широкой публики.
- Посмеетесь от души и зарядитесь позитивом, который так нужен в предпраздничные дни.
«ЁПэРэСэТэ!» — это эксперимент и праздник в одном флаконе. Ироничный, музыкальный, легкий и невероятно остроумный. Не упустите шанс стать частью этого неповторимого события!