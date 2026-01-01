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Епэрэсэтэ!
Киноафиша Епэрэсэтэ!

Спектакль Епэрэсэтэ!

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Небольшой драматический театр представляет: «ЁПэРэСэТэ!»

Вас ждет совершенно необычный проект от НДТ — микс концерта, спектакля и капустника. Это не серьезная драма, а веселая, яркая фантазия, наполненная юмором, живой музыкой и праздничным духом.

Что это?

«ЁПэРэСэТэ!» — это спектакль-шутка, созданный специально для особых случаев: Нового года, 23 февраля или другого праздника, когда хочется улыбнуться и отдохнуть от повседневности. Это легкий жанр, в котором причудливо смешиваются:

  • Музыка в живом исполнении,
  • Комические сценки,
  • Ироничные пародии,
  • И фирменный юмор НДТ.

Кто на сцене?

На КИМа, 6 соберутся самые необычные гости:

  • Герои известных спектаклей,
  • Музыкальные кумиры,
  • И даже персонажи мечтаний и фантазий!

Вечер украсят:

  • Ольга Альбанова и Александр Белоусов — с удивительными песнями,
  • Илья Тиунов — с яркими пародиями,
  • Татьяна Рябоконь и Сергей Уманов — с неподражаемым конферансом, превращающим всё в увлекательное шоу.

Почему стоит прийти?

  • Увидите актеров НДТ в необычном амплуа, не свойственном серьезным спектаклям театра.
  • Погрузитесь в атмосферу фирменных капустников НДТ, которые раньше оставались закрытыми для широкой публики.
  • Посмеетесь от души и зарядитесь позитивом, который так нужен в предпраздничные дни.

«ЁПэРэСэТэ!» — это эксперимент и праздник в одном флаконе. Ироничный, музыкальный, легкий и невероятно остроумный. Не упустите шанс стать частью этого неповторимого события!

Режиссер
Кирилл Семин
В ролях
Ольга Альбанова
Александр Белоусов
Сергей Уманов
Татьяна Колганова
Татьяна Рябоконь

Фотографии

Епэрэсэтэ! Епэрэсэтэ! Епэрэсэтэ! Епэрэсэтэ!
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