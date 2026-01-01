Небольшой драматический театр представляет: «ЁПэРэСэТэ!»

Вас ждет совершенно необычный проект от НДТ — микс концерта, спектакля и капустника. Это не серьезная драма, а веселая, яркая фантазия, наполненная юмором, живой музыкой и праздничным духом.

Что это?

«ЁПэРэСэТэ!» — это спектакль-шутка, созданный специально для особых случаев: Нового года, 23 февраля или другого праздника, когда хочется улыбнуться и отдохнуть от повседневности. Это легкий жанр, в котором причудливо смешиваются:

Музыка в живом исполнении,

Комические сценки,

Ироничные пародии,

И фирменный юмор НДТ.

Кто на сцене?

На КИМа, 6 соберутся самые необычные гости:

Герои известных спектаклей,

Музыкальные кумиры,

И даже персонажи мечтаний и фантазий!

Вечер украсят:

Ольга Альбанова и Александр Белоусов — с удивительными песнями,

— с удивительными песнями, Илья Тиунов — с яркими пародиями,

— с яркими пародиями, Татьяна Рябоконь и Сергей Уманов — с неподражаемым конферансом, превращающим всё в увлекательное шоу.

Почему стоит прийти?

Увидите актеров НДТ в необычном амплуа, не свойственном серьезным спектаклям театра.

Погрузитесь в атмосферу фирменных капустников НДТ, которые раньше оставались закрытыми для широкой публики.

Посмеетесь от души и зарядитесь позитивом, который так нужен в предпраздничные дни.

«ЁПэРэСэТэ!» — это эксперимент и праздник в одном флаконе. Ироничный, музыкальный, легкий и невероятно остроумный. Не упустите шанс стать частью этого неповторимого события!