Энтропия молекулярного котангенса
Киноафиша Энтропия молекулярного котангенса

Энтропия молекулярного котангенса

18+
Возраст 18+

О концерте

Не очень философско-научный стендап в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Энтропия молекулярного котангенса», которое состоится в Stage Standup Club. В этом спектакле юмор встречается с наукой, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.

О шоу

Хотя название может звучать сложно, сам стендап не так уж и философичен. Это отличный способ провести вечер в компании остроумных шуток и интересных фактов. Ведущий вечера, Леша Квашонкин, известен своим юмором и умением создавать непринужденную атмосферу.

На сцене вместе с Лешей выступит Сева Ловкачёв.

Январь
8 января четверг
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽

