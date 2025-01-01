Ensemble Fakhteh (Иран)

В программе Фестиваля искусств Востока Daira на Новой сцене Александринского театра выступит иранский коллектив Ensemble Fakhteh. Ансамбль представит современное прочтение музыкальной традиции Ирана — живое, актуальное и глубокое.
В исполнении ансамбля звучит как инструментальная, так и вокальная музыка. В ней ярко выражены влияния различных периодов, включая поздний период Каджаров, два этапа Пехлеви и музыкальные направления, сформировавшиеся после революции 1979 года.
Ensemble Fakhteh использует широкую палитру инструментов и разнообразие голосов. В коллектив входят:
Коллектив исполняет заранее сочиненные пьесы с многоголосными аранжировками, основанными на традициях иранской музыки. В этом контексте особое внимание уделяется акценту на ноте вакхаван и используемым гетерофоническим и полифоническим фактурам.
Тексты произведений включают современную поэзию, а форма исполнения отходит от классики периода Каджаров, включая расширенное применение таснифа — единственного музыкального произведения со словами в иранской традиции.
Приглашаем всех ценителей восточной культуры прикоснуться к подлинной музыкальной эстетике Ирана и насладиться уникальным звучанием Ensemble Fakhteh!