Ensemble Fakhteh (Иран)
12+
О концерте/спектакле

Фестиваль искусств Востока: новая музыка на Новой сцене Александринки

В программе Фестиваля искусств Востока Daira на Новой сцене Александринского театра выступит иранский коллектив Ensemble Fakhteh. Ансамбль представит современное прочтение музыкальной традиции Ирана — живое, актуальное и глубокое.

Музыкальные influences и традиции

В исполнении ансамбля звучит как инструментальная, так и вокальная музыка. В ней ярко выражены влияния различных периодов, включая поздний период Каджаров, два этапа Пехлеви и музыкальные направления, сформировавшиеся после революции 1979 года.

Состав ансамбля

Ensemble Fakhteh использует широкую палитру инструментов и разнообразие голосов. В коллектив входят:

  • Хашаяр Парса (сантур, художественный руководитель)
  • Ахмад Шакури (вокал)
  • Неда Шахсавар (вокал)
  • Абузар Хоссейни (уд)
  • Арман Хейдариан (кяманче)
  • Мохаммад Мехди Шейх (тар)
  • Хосейн Газер (тонбак)

Аранжировки и исполнение

Коллектив исполняет заранее сочиненные пьесы с многоголосными аранжировками, основанными на традициях иранской музыки. В этом контексте особое внимание уделяется акценту на ноте вакхаван и используемым гетерофоническим и полифоническим фактурам.

Тексты произведений включают современную поэзию, а форма исполнения отходит от классики периода Каджаров, включая расширенное применение таснифа — единственного музыкального произведения со словами в иранской традиции.

Приглашение для зрителей

Приглашаем всех ценителей восточной культуры прикоснуться к подлинной музыкальной эстетике Ирана и насладиться уникальным звучанием Ensemble Fakhteh!

В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1200 ₽

