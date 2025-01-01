Ensemble Fakhteh (Иран)

Фестиваль искусств Востока: новая музыка на Новой сцене Александринки

В программе Фестиваля искусств Востока Daira на Новой сцене Александринского театра выступит иранский коллектив Ensemble Fakhteh. Ансамбль представит современное прочтение музыкальной традиции Ирана — живое, актуальное и глубокое.

Музыкальные influences и традиции

В исполнении ансамбля звучит как инструментальная, так и вокальная музыка. В ней ярко выражены влияния различных периодов, включая поздний период Каджаров, два этапа Пехлеви и музыкальные направления, сформировавшиеся после революции 1979 года.

Состав ансамбля

Ensemble Fakhteh использует широкую палитру инструментов и разнообразие голосов. В коллектив входят:

Хашаяр Парса (сантур, художественный руководитель)

(сантур, художественный руководитель) Ахмад Шакури (вокал)

(вокал) Неда Шахсавар (вокал)

(вокал) Абузар Хоссейни (уд)

(уд) Арман Хейдариан (кяманче)

(кяманче) Мохаммад Мехди Шейх (тар)

(тар) Хосейн Газер (тонбак)

Аранжировки и исполнение

Коллектив исполняет заранее сочиненные пьесы с многоголосными аранжировками, основанными на традициях иранской музыки. В этом контексте особое внимание уделяется акценту на ноте вакхаван и используемым гетерофоническим и полифоническим фактурам.

Тексты произведений включают современную поэзию, а форма исполнения отходит от классики периода Каджаров, включая расширенное применение таснифа — единственного музыкального произведения со словами в иранской традиции.

Приглашение для зрителей

Приглашаем всех ценителей восточной культуры прикоснуться к подлинной музыкальной эстетике Ирана и насладиться уникальным звучанием Ensemble Fakhteh!