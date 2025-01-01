Enrico Colonna

Концерт Энрико Колонны в Санкт-Петербурге

15 августа 2025 года в Санкт-Петербурге на сцене культового клуба «Космонавт» выступит известный итальянский певец, гитарист и композитор Энрико Колонна. В этот вечер он представит зрителям музыкальное шоу «Однажды в Сан-Ремо», которое станет настоящим праздником итальянской музыки.

Программа вечера

В программе концерта зрители смогут насладиться хитами, прозвучавшими на легендарном фестивале в Сан-Ремо, неаполитанской классикой, а также произведениями в стилях джаз, блюз и латин. Также будут представлены мелодии из знаменитых мюзиклов и популярные советские песни в авторских итальянских версиях. Энрико Колонна — соавтор итальянских адаптаций таких композиций, как «Верни мне музыку», «Мосты» и «Полетели».

О артисте

Энрико Колонна — артист с ярким сценическим обаянием и широкой музыкальной географией. Он стал известен как участник телепроекта «Голос», солист джазового оркестра имени Г. Гараняна и оркестра «Русская филармония». Колонна выступал на крупнейших сценах страны, в том числе в Государственном Кремлёвском Дворце и Московском международном Доме музыки.

В 2020 году он был признан «Лучшим итальянским певцом в России», а в 2022 году получил золотую медаль «За доблестный труд» за вклад в культурные связи между Россией и Италией. Более 20 лет артист гастролирует по всей России — от Владивостока до южных границ страны.

Уникальный Ladies Orchestra

Специально для российских гастролей Энрико создал уникальный женский оркестр Ladies Orchestra. Этот проект сочетает итальянскую страсть, музыкальный профессионализм и сценическое шоу европейского уровня. Ladies Orchestra — единственный в своём роде коллектив в России.

Незабываемый вечер

«Когда я пою в России на итальянском, зрители понимают меня, как будто я пою на их родном языке», — говорит артист. Концерт в Санкт-Петербурге обещает стать незабываемым событием, наполненным любовью, теплом и итальянским шармом. В программе также заявлено участие звёзд российской эстрады, театра и кино.