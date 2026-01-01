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Эннио Морриконе и Нино Рота. Лучшее
Киноафиша Эннио Морриконе и Нино Рота. Лучшее

Эннио Морриконе и Нино Рота. Лучшее

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный трибьют киношедеврам

В концертном зале «Колизей-арена» пройдет симфонический концерт «Impulse Orchestra». Это уникальное музыкальное событие посвящено выдающимся композиторам Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка навсегда оставила след в мире кино и музыкального искусства.

В программе концерта — симфонические обработки самых знаковых произведений этих мастеров. Зрители смогут насладиться как знаменитым темам из классических фильмов, так и менее известным, но не менее впечатляющим композициям. Каждая из них раскрывает глубокие чувства и эмоции.

Под управлением молодого талантливого дирижера Игоря Томашевского «Impulse Orchestra» продемонстрирует богатое звучание симфонического оркестра, которое позволит каждому инструменту засверкать в новых музыкальных интерпретациях. Это будет вечер, наполненный страстью, драмой и красотой, где музыка переплетается с магией кино.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Позвольте себе окунуться в мелодии, которые стали символами целой эпохи.

Купить билет на концерт Эннио Морриконе и Нино Рота. Лучшее

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В других городах
Декабрь
3 декабря четверг
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
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