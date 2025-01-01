Концерт музыки Эннио Морриконе

В одном из самых красивых концертных залов города, Дворце Белосельских-Белозерских, прозвучит великая музыка Эннио Морриконе в грандиозном проекте «Ennio Morricone. Professional».

На сцене соберутся 50 музыкантов и солистов, чтобы представить невероятные мелодии, созданные не только Морриконе, но и другими выдающимися итальянскими композиторами, такими как Нино Рота. Вечер наполнится волшебными звуками музыки любви, трогательными мелодиями из легендарных фильмов: «Профессионал», «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Спрут», «Ромео и Джульетта», «Амаркорд».

Исполнители

Станислав Чигадаев, который будет вести проект, привнесет своё уникальное видение в аранжировки, а также продемонстрирует виртуозную игру на фортепиано. Чигадаев — выпускник колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова и лауреат престижных конкурсов, известен далеко за пределами Санкт-Петербурга. Он сотрудничал с многими знаменитостями и выступал как в России, так и за рубежом.

Солисты:

Лев Клычков, скрипка — народный артист России, с богатым концертным опытом и работой с выдающимися дирижерами.

— народный артист России, с богатым концертным опытом и работой с выдающимися дирижерами. Максим Алексеев, дирижер — выпускник Санкт-Петербургской консерватории и главный дирижер Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга, с многолетним опытом работы в театрах и оркестрах.

Камерный хор FESTINO

Камерный хор FESTINO, основанный в 2008 году, также примет участие в концерте. Хор имеет широкий репертуар, включая произведения молодых композиторов и старинную музыку. Коллектив стал лауреатом множества международных конкурсов и активно сотрудничает с театрами и музыкальными ансамблями.

Уникальная атмосфера

Этот проект — не просто концерт, это возможность погрузиться в атмосферу воспоминаний, чувств и, конечно, насладиться бессмертной классикой музыки, которая находит отклик в сердцах слушателей. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое оставит незабываемые эмоции!