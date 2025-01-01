Приглашаем вас на грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional». В программе собраны незабываемые мелодии выдающихся итальянских композиторов, таких как Эннио Морриконе и Нино Рота. Эти произведения наполнят зал волшебством и эмоциями, приглашая зрителей в мир культового кино.
Исполнители:
Концерт разделен на два отделения:
Станислав Чигадаев – виртуоз классического и джазового фортепиано, известный за пределами Санкт-Петербурга. Его концерты проходят в лучших концертных залах России и за рубежом, а сотрудничество с симфоническими оркестрами делает его одним из самых востребованных пианистов.
Максим Алексеев – дирижер, выступающий с известными оркестрами России и зарубежья. С 2018 года он занимает пост главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
И музыка, и виртуозная игра музыкантов подарят зрителям незабываемые эмоции. Темы, прозвучащие на концерте, дошли до сердец миллионов людей и стали мировой классикой. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки, созданной величайшими композиторами нашего времени!
Обратите внимание: программа может быть изменена.