Музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional». В программе собраны незабываемые мелодии выдающихся итальянских композиторов, таких как Эннио Морриконе и Нино Рота. Эти произведения наполнят зал волшебством и эмоциями, приглашая зрителей в мир культового кино.

Участники проекта

Исполнители:

Станислав Чигадаев – рояль

Владимир Кирасиров – электрогитара/губная гармошка

Владимир Волков – контрабас

Дмитрий Сташкевич – барабаны

Камерный женский хор под управлением Максима Алексеева

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения:

I отделение:

Э. Морриконе. «Malena» - главная тема из одноименного фильма.

Н. Рота. «A time for us» - тема любви из «Ромео и Джульетта».

Н. Рота – К. Коппола. «Godfather» - сюита из «Крестного отца».

Э. Морриконе. «Cinema Paradiso» - главная тема из «Нового кинотеатра "Парадизо"».

Э. Морриконе. «Once upon a time in America» - сюита из одноименного фильма.

Э. Морриконе. «Mille Echi» - главная тема из телесериала «Спрут».

II отделение:

Н. Рота. «Mia malincolia» - из «Амаркорд».

Э. Морриконе. «Gabriel’s Oboe» - главная тема из «Миссия».

Э. Морриконе. «The Good, the Bad and the Ugly» - сюита из одноименного фильма.

Э. Морриконе. «Le vent, le cri» - главная тема из «Профессионал».

Г. Манчини. «Peter Gunn» - главная тема из телесериала «Питер Ганн».

Э. Морриконе. «Chi Mai» - тема из «Профессионал».

Об исполнителях

Станислав Чигадаев – виртуоз классического и джазового фортепиано, известный за пределами Санкт-Петербурга. Его концерты проходят в лучших концертных залах России и за рубежом, а сотрудничество с симфоническими оркестрами делает его одним из самых востребованных пианистов.

Максим Алексеев – дирижер, выступающий с известными оркестрами России и зарубежья. С 2018 года он занимает пост главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Завораживающая музыка

И музыка, и виртуозная игра музыкантов подарят зрителям незабываемые эмоции. Темы, прозвучащие на концерте, дошли до сердец миллионов людей и стали мировой классикой. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки, созданной величайшими композиторами нашего времени!

Обратите внимание: программа может быть изменена.