Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал
Билеты от 900₽
Киноафиша Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал

Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер «Ennio Morricone. Professional»

Приглашаем вас на грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional», в рамках которого вы сможете насладиться великолепными мелодиями знаменитых итальянских композиторов, таких как Эннио Морриконе и Нино Рота. Это вечер, наполненный волшебной музыкой любви и незабываемыми эмоциями.

Исполнители

  • Камерный симфонический оркестр Sigma Orchestra
  • Станислав Чигадаев — рояль
  • Владимир Кирасиров — электрогитара/губная гармошка
  • Владимир Волков — контрабас
  • Дмитрий Сташкевич — барабаны
  • Камерный женский хор
  • Дирижер — Максим Алексеев

Программа концерта

1 отделение:

  • Э. Морриконе. «Malena» — главная тема из одноименного фильма
  • Н. Рота. «A time for us» — тема любви из фильма «Ромео и Джульетта»
  • Э. Морриконе. «Godfather» — сюита из фильма «Крестный отец»
  • Э. Морриконе. «Cinema Paradiso» — главная тема из фильма «Новый кинотеатр «Парадизо»
  • Э. Морриконе. «Once upon a time in America» — сюита из одноименного фильма
  • Э. Морриконе. «Mille Echi» — главная тема из телесериала «Спрут»

2 отделение:

  • Н. Рота. «Mia malincolia» из фильма «Амаркорд»
  • Э. Морриконе. «Gabriel’s Oboe» — главная тема из фильма «Миссия»
  • Э. Морриконе. «The Good, the Bad and the Ugly» — сюита из одноименного фильма
  • Г. Манчини. «Le vent, le cri» — главная тема из фильма «Профессионал»
  • Э. Морриконе. «Peter Gunn» — главная тема из телесериала «Питер Ганн»
  • Э. Морриконе. «Chi Mai» — тема из фильма «Профессионал»

Знакомство с композиторами

Композиторы, чьи произведения прозвучат на концерте, являются обладателями множества международных премий, включая «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Их музыка стала классикой, которая завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру.

Исполнители

Станислав Чигадаев — талантливый пианист, известный своими выступлениями как в России, так и за рубежом, а дирижер Максим Алексеев — ведущий специалист в области симфонической музыки, сотрудничает с различными оркестрами, включая Академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который подарит вам настоящую музыкальную магию!

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
8 октября в 19:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»
12+
Джаз
Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»
16 августа в 19:00 Крыша Novotel Киевская
от 2900 ₽
Rolling Stone Party: Stone Shades
18+
Рок
Rolling Stone Party: Stone Shades
27 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше