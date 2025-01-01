Ennio Morricone. Professional / Эннио Морриконе. Профессионал

Музыкальный вечер «Ennio Morricone. Professional»

Приглашаем вас на грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional», в рамках которого вы сможете насладиться великолепными мелодиями знаменитых итальянских композиторов, таких как Эннио Морриконе и Нино Рота. Это вечер, наполненный волшебной музыкой любви и незабываемыми эмоциями.

Исполнители

Камерный симфонический оркестр Sigma Orchestra

Станислав Чигадаев — рояль

Владимир Кирасиров — электрогитара/губная гармошка

Владимир Волков — контрабас

Дмитрий Сташкевич — барабаны

Камерный женский хор

Дирижер — Максим Алексеев

Программа концерта

1 отделение:

Э. Морриконе. «Malena» — главная тема из одноименного фильма

Н. Рота. «A time for us» — тема любви из фильма «Ромео и Джульетта»

Э. Морриконе. «Godfather» — сюита из фильма «Крестный отец»

Э. Морриконе. «Cinema Paradiso» — главная тема из фильма «Новый кинотеатр «Парадизо»

Э. Морриконе. «Once upon a time in America» — сюита из одноименного фильма

Э. Морриконе. «Mille Echi» — главная тема из телесериала «Спрут»

2 отделение:

Н. Рота. «Mia malincolia» из фильма «Амаркорд»

Э. Морриконе. «Gabriel’s Oboe» — главная тема из фильма «Миссия»

Э. Морриконе. «The Good, the Bad and the Ugly» — сюита из одноименного фильма

Г. Манчини. «Le vent, le cri» — главная тема из фильма «Профессионал»

Э. Морриконе. «Peter Gunn» — главная тема из телесериала «Питер Ганн»

Э. Морриконе. «Chi Mai» — тема из фильма «Профессионал»

Знакомство с композиторами

Композиторы, чьи произведения прозвучат на концерте, являются обладателями множества международных премий, включая «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Их музыка стала классикой, которая завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру.

Исполнители

Станислав Чигадаев — талантливый пианист, известный своими выступлениями как в России, так и за рубежом, а дирижер Максим Алексеев — ведущий специалист в области симфонической музыки, сотрудничает с различными оркестрами, включая Академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который подарит вам настоящую музыкальную магию!

Обратите внимание: программа может быть изменена.