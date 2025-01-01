Ennio Morricone. Мировой тур

Концерт в честь Эннио Морриконе в Алматы

Купленные билеты возврату и обмену не подлежат.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Концерт мирового тура, посвящённого легендарному маэстро Эннио Морриконе, состоится во Дворце Республики в Алматы.

Музыка к культовым фильмам

Под управлением сына маэстро, Андреа Морриконе, симфонический оркестр и хор исполнит знаковые саундтреки из культовых фильмов, таких как:

«Однажды в Америке»

«Хороший, плохой, злой»

«Профессионал»

«Омерзительная восьмёрка»

Музыка к последнему, созданная Морриконе, принесла ему Оскар за лучший саундтрек.

Легендарная Chi Mai

Легендарная композиция Chi Mai, ставшая популярной благодаря сериалу «Спрут», также будет звучать в этот вечер. Мелодия, знакомая многим, сопровождала комиссара Каттани и завоевала сердца зрителей по всему миру.

Симфонический праздник

Ожидайте атмосферу великого кино, когда музыка Морриконе зазвучит так, как задумал сам маэстро. Мощь оркестра и эмоциональная подача сделают концерт незабываемым событием.

Особенное впечатление

Хотите получить уникальные впечатления? Приобретите VIP-билет с доступом в Morricone Signature Lounge. Вас ждёт Welcome Drink и редкая возможность пообщаться с семьёй Морриконе сразу после завершения концерта.

Не упустите шанс стать частью симфонического празднования незыблемого наследия Эннио Морриконе. Бронируйте свои места уже сейчас!

Не пропустите уникальное соединение кинематографического блеска и живого искусства на сцене Дворца Республики.