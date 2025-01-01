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Enigma | Enya | Neoclassica. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Enigma | Enya | Neoclassica. HighTime Orchestra

Enigma | Enya | Neoclassica. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыкальное Путешествие с HighTime Orchestra

Друзья, приготовьтесь к вечеру, который станет вашим билетом в другую реальность! В тропиках ВДНХ HighTime Orchestra исполнит гипнотические шедевры Enigma, ангельские мелодии Enya, а также хиты Эйнауди и Циммера.

Это будет не просто концерт — это путешествие в мир звуков, где каждая нота становится частью вашей души. Присоединяйтесь и позвольте музыке унести вас за пределы обыденности!

О HighTime Orchestra

HighTime Orchestra — виртуозы, которые превращают музыку в магию. Их выступления — это взрыв эмоций, где каждая мелодия становится живой. Представьте: пронзительная скрипка, мощь струнных, пульсация ударных и магия клавиш сливаются в единый поток, который завораживает с первых секунд.

Покупка билетов доступна онлайн. Позвольте себе насладиться качественной музыкой и погрузиться в атмосферу волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

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