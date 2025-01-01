Спектакль «Енгибаров»: дань памяти великому мастеру пантомимы

Леонид Енгибаров – это имя, которое стало символом искусства пантомимы. Его талант и уникальный стиль оставили неизгладимый след в мире цирка и эстрады. Как отметил его близкий друг Ролан Быков: «В цирке и на эстраде есть искусство до Енгибарова и после Енгибарова». Это свидетельствует о значимости его вклада в искусство.

Енгибаров отличался добрым юмором, тонкой иронией, философским содержанием и оригинальной формой. Создавая свои номера, он опередил своё время, черпая вдохновение из работ Бастера Китона. На цирковой арене он стал символом стильги, отлично соединяя искусство с личной выразительностью.

Литературное наследие

Литературное наследие Енгибарова включает множество лирических и импрессионистских миниатюр, а также автобиографическую прозу. Его творения полны глубокой человеческой мудрости и тонкого наблюдения за жизнью, что делает их актуальными и сегодня.

О спектакле «Енгибаров»

Спектакль, созданный Александром Недомолкиным, синтезирует как цирковое, так и литературное наследие Енгибарова. В его музыкальном полотне звучит авторская музыка, переплетённая с традиционными армянскими мотивами и советскими композициями. Это создаёт уникальную аудиовизуальную палитру, которая приглашает зрителя в мир магии и ностальгии.

В создании спектакля «Енгибаров» приняли участие артисты Центра драматургии и режиссуры, студии SounDrama, а также студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа. Под руководством опытных мастеров В. Гаркалина, В. Панкова, Е. Шаниной и А. Ардовой молодежь смогла погрузиться в атмосферу творчества великого клоуна.