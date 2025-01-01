Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Енгибаров
Билеты от 1500₽
Киноафиша Енгибаров

Спектакль Енгибаров

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Енгибаров»: дань памяти великому мастеру пантомимы

Леонид Енгибаров – это имя, которое стало символом искусства пантомимы. Его талант и уникальный стиль оставили неизгладимый след в мире цирка и эстрады. Как отметил его близкий друг Ролан Быков: «В цирке и на эстраде есть искусство до Енгибарова и после Енгибарова». Это свидетельствует о значимости его вклада в искусство.

Енгибаров отличался добрым юмором, тонкой иронией, философским содержанием и оригинальной формой. Создавая свои номера, он опередил своё время, черпая вдохновение из работ Бастера Китона. На цирковой арене он стал символом стильги, отлично соединяя искусство с личной выразительностью.

Литературное наследие

Литературное наследие Енгибарова включает множество лирических и импрессионистских миниатюр, а также автобиографическую прозу. Его творения полны глубокой человеческой мудрости и тонкого наблюдения за жизнью, что делает их актуальными и сегодня.

О спектакле «Енгибаров»

Спектакль, созданный Александром Недомолкиным, синтезирует как цирковое, так и литературное наследие Енгибарова. В его музыкальном полотне звучит авторская музыка, переплетённая с традиционными армянскими мотивами и советскими композициями. Это создаёт уникальную аудиовизуальную палитру, которая приглашает зрителя в мир магии и ностальгии.

В создании спектакля «Енгибаров» приняли участие артисты Центра драматургии и режиссуры, студии SounDrama, а также студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа. Под руководством опытных мастеров В. Гаркалина, В. Панкова, Е. Шаниной и А. Ардовой молодежь смогла погрузиться в атмосферу творчества великого клоуна.

Купить билет на спектакль Енгибаров

Помощь с билетами
Февраль
18 февраля среда
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Снеговик-почтовик
0+
Детский Детские елки Музыка
Снеговик-почтовик
23 декабря в 12:00 Поколение
от 1000 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
20 декабря в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Секс. Жизнь. Смерть
18+
Драма
Секс. Жизнь. Смерть
26 декабря в 19:00 VS Театр Ольховская
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше