Энергия звука. ГРКО

Энергия звука: новое звучание русской народной музыки

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Калинина представит уникальный проект в жанре фолк-рок — «Энергия звука». Это амбициозное шоу соединит традиции с авангардом, открывая новые горизонты для привычных мелодий.

Об уникальном концерте

Проект «Энергия звука» бросает вызов стереотипам и демонстрирует, как русский народный оркестр способен не только сохранить вековые мелодии, но и вдохнуть в них новую жизнь. Зрителей ждет оригинальный сплав разножанровой музыки, где аутентичность русских народных инструментов — балалаек, домр и баянов — станет ключом к интерпретации мировых хитов.

Представьте себе, как звучат мощь Rammstein, лиричность The Beatles и драйв AC/DC, исполненные на звонких струнах с неповторимым русским колоритом. Дмитрий Калинин раскроет слушателям весь спектр звучания балалайки — от акустической нежности до электрической мощи. Его авторские сочинения станут мостом между народной музыкой и современным роком, подчеркивая, как глубоко русская душа резонирует с актуальными музыкальными течениями.

Дирижеры и солисты

Солисты: Дмитрий Калинин, Михаил Тугарев

Дирижеры: Дмитрий Калинин, Александр Чернобаев

Формат концерта

Концерт включает два отделения и длится около двух часов. «Энергия звука» обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий осени 2026 года. Это возможность увидеть, как традиция может стать источником прогресса, не тормозя его, а, наоборот, придавая ему новые формы. Не упустите шанс стать частью этого музыкального явления!