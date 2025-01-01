Меню
Энергичные люди
Киноафиша Энергичные люди

Спектакль Энергичные люди

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Энергичные люди: спектакль о приключениях и авантюрах в постановке Сергея Безрукова

Действие спектакля «Энергичные люди» разворачивается в 70-е годы прошлого века. Главные герои – авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Они называют себя «энергичными людьми», и действительно, их энергия, изобретательность и предприимчивость способны впечатлить.

О героях и их стремлениях

На первый взгляд, персонажи спектакля – в целом неплохие люди, как отмечает о них сам Шукшин. Однако вся их кипучая энергия направлена на обустройство собственного достатка и изобилия, чего невозможно достичь законными путями. Тем не менее, главного героя, Аристарха Петровича Кузькина, и его соратников устраивает такой подход, пока не происходит неожиданное событие, меняющее все.

Тематика и послание спектакля

Спектакль поднимает важные социальные вопросы, такие как поиск легкодоступного успеха и моральные аспекты авантюризма. Зрители смогут увидеть, как персонажи, погруженные в свой мир, сталкиваются с последствиями своих поступков и ищут способы адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам.

«Энергичные люди» – это не только история о приключениях, но и глубокое размышление о человеческой природе и сложных реалиях жизни в советскую эпоху.

Не упустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю, полную неожиданных поворотов и ярких персонажей.

Режиссер
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Вершинин
Александр Тютин
Александр Тютин
Вера Шпак
Вера Шпак
Дмитрий Карташов
Дмитрий Карташов
Степан Куликов
Степан Куликов

Расписание

18 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 1000 ₽
22 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

