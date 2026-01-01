Энджел Вонг, Тимур Зангиев, НФОР. Прокофьев

Концерт, посвященный Сергею Прокофьеву

18 марта в Большом зале Московской консерватории пройдет незабываемый концерт для ценителей классической музыки. Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Тимура Зангиева исполнит программу, посвященную гению Сергея Сергеевича Прокофьева. Солистом выступит виртуозный пианист Энджел Вонг.

Программа концерта

Первое отделение откроется Концертом № 3 для фортепиано с оркестром до мажор, op. 26. Это блестящее и любимое произведение Прокофьева сочетает яркую виртуозность, искрометный юмор и глубокий лиризм. Слушатели смогут насладиться калейдоскопом эмоций — от нежной мелодичности до драматической напряженности.

Во втором отделении прозвучат сюиты из балета «Ромео и Джульетта» № 1 ор. 64 bis и № 2 ор. 64 ter. Эти сюиты передают ключевые моменты трагической истории любви, наполненные страстью, нежностью и трагизмом. Музыка Прокофьева никого не оставит равнодушным.

Исполнители

Дирижёром концерта будет Тимур Зангиев, известный своими интерпретациями русской классики, что придаст звучанию оркестра неповторимый колорит. Энджел Вонг продемонстрирует не только безупречную технику, но и глубокое понимание прокофьевской эстетики.

Продолжительность

Концерт продлится 90 минут.

