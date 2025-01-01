Энджел Вонг (фортепиано). Великие романтики

Сольный фортепианный концерт Энджела Вонга

13 февраля приглашаем зрителей насладиться романтическими мелодиями в роскошном зале Соборной палаты. В этот вечер состоится сольный фортепианный концерт одного из самых талантливых пианистов молодого поколения — Энджела Вонга.

Талант, признанный на международной арене

Энджел Вонг — победитель международных конкурсов имени С. В. Рахманинова, «Композиторы Испании» в Мадриде и Premio Jaen в Хаэне, Испания. Он также стал обладателем II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. На концерте Энджел исполнит произведения великих композиторов эпохи романтизма, которые прекрасно отражают его мастерство и эмоциональную глубину.

Об Энджеле Вонге

Энджел Станислав Вонг родился в 2003 году в Лос-Анджелесе в семье музыкантов. С пяти лет он начал обучаться игре на фортепиано под руководством своей матери и уже сейчас является студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, обучаясь у профессора Наталии Трулль.

Являясь стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и благотворительного фонда «Линия жизни», Энджел активно участвует в различных конкурсах и фестивалях, что делает его карьеру особенно многообещающей.

Волнующие выступления и достижения

Энджел Вонг выступал с многими известными оркестрами, включая Симфонический оркестр Мариинского театра, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова и Мадридский симфонический оркестр «Виртуозы Испании». Его сотрудничество с такими дирижерами, как Валерий Гергиев и Алексей Rubin, только подчеркивает его высокий статус в классической музыке.

Он также активно участвует в фестивалях, включая Международный фортепианный проект Pianissimo и Американский фестиваль изящных искусств, и выступает на престижных площадках, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Музикферайн в Вене.

Информация для зрителей

Рекомендованная категория зрителей — 6+. Концерт состоит из двух отделений по 35 минут каждое. Не упустите возможность увидеть яркое выступление талантливого музыканта!