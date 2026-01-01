Эндрю Дональдс. Золотой голос Энигма

Концерт Андрю Дональдса: Легенда «ENIGMA» в филармонии Красноярска

Музыкальный проект «ENIGMA» с самого начала задумывался как нечто таинственное. Этот студийный проект, название которого происходит от древнегреческого слова «загадка», скрывал своих исполнителей. Теперь у поклонников появилась уникальная возможность не только услышать «голос-загадку», но и увидеть Эндрю Дональдса на живых концертах!

О певце

Эндрю Дональдс — международно признанный певец и автор песен из Ямайки. Известный как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта «ENIGMA», его сольная карьера стартовала в 1994 году после сотрудничества с американским продюсером Эриком Фостером Уайтом, работавшим с такими звёздами, как Фрэнк Синатра, Бритни Спирс и Уитни Хьюстон.

Вместе они выпустили два сольных альбома, а сингл «Mishale» стал хитом на мировых чартах. В 1998 году Андрю присоединился к проекту «ENIGMA», где работал над многими альбомами, записывая такие известные композиции, как «Seven Lives» и «Modern Crusaders».

Музыка «ENIGMA»

Музыка «ENIGMA» — это космический синтез звуков, этнических мотивов и ритмов, создающий уникальный стиль, который трудно отнести к какому-либо другому жанру. Андрю Дональдс привнёс в проект свой завораживающий голос и смешал элементы нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл и этно.

Уникальное выступление

Не пропустите долгожданное выступление Андрю Дональдса в рамках весеннего тура! Вас ждёт возможность услышать как знаменитые композиции «ENIGMA», так и сольные хиты артиста в уникальном интерактивном формате, сопровождаемом струнной группой.