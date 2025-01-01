Джазовый концерт в Петербургском клубе Игоря Бутмана

Не пропустите уникальный концерт Эмпати Джаз Квартет, который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. В этот вечер вы сможете насладиться элегантным сочетанием музыки композиторов золотой эры джаза и известных советских песен.

Программа вечера

Концерт под названием «Элегантно о сокровенном» обещает погрузить зрителей в атмосферу, где классические джазовые мелодии переплетаются с душевными советскими хитами. Вы услышите как знаменитые джазовые стандарты, так и песни, которые стали частью культурного наследия нашей страны.

О джаз-клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только известная сцена, но и место, где собираются лучшие джазовые музыканты. Здесь царит уникальная атмосфера, которая позволяет зрителям не просто слушать музыку, но и чувствовать ее.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера и насладиться великолепной атмосферой джаза!