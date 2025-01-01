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Киноафиша Эмпати Джаз Квартет

Эмпати Джаз Квартет

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в Петербургском клубе Игоря Бутмана

Не пропустите уникальный концерт Эмпати Джаз Квартет, который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. В этот вечер вы сможете насладиться элегантным сочетанием музыки композиторов золотой эры джаза и известных советских песен.

Программа вечера

Концерт под названием «Элегантно о сокровенном» обещает погрузить зрителей в атмосферу, где классические джазовые мелодии переплетаются с душевными советскими хитами. Вы услышите как знаменитые джазовые стандарты, так и песни, которые стали частью культурного наследия нашей страны.

О джаз-клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только известная сцена, но и место, где собираются лучшие джазовые музыканты. Здесь царит уникальная атмосфера, которая позволяет зрителям не просто слушать музыку, но и чувствовать ее.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера и насладиться великолепной атмосферой джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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