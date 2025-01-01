Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Emotions: Времена года
Киноафиша Emotions: Времена года

Emotions: Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Эмоции под звуки классики: Премьера шоу «Emotions: Времена года»

Imperial Orchestra с гордостью представляет премьеру шоу «Emotions: Времена года». Этот вечер в концертном зале обещает стать запоминающимся, ведь на сцене звучат произведения двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Несмотря на разные эпохи и музыкальные направления, оба композитора выражают непреодолимые человеческие эмоции.

Вивальди и Пьяццолла: два мира, два темперамента

«Времена года» Вивальди — это не просто музыкальные зарисовки природы, а глубокое философское размышление о жизни и смерти. Вивальди, мастер итальянского барокко, дарит слушателям изящество и красоту, где нежность весны сменяется яростью летнего шторма.

В то же время, музыка Астора Пьяццоллы — это неповторимое танго, переплетенное с элементами классической музыки и импровизации, полное страсти и меланхолии. Его композиции передают всю гамму человеческих переживаний, увлекая слушателей в мир латиноамериканских ритмов.

Солисты Imperial Orchestra: истинные мастера

Солистом вечера станет Владимир Солуянов, звезда Imperial Orchestra, чья скрипка соединит темперамент итальянского солнца с пульсирующими ритмами Латинской Америки. Его исполнение охватывает весь спектр эмоций — от тонкой лирики до неистовой страсти.

На сцене также выступят:

  • Нарынэ Нанаян (скрипка)
  • Евгений Коган (виолончель)
  • Владимир Аркатов (виолончель)
  • Айсылу Сайфуллина (скрипка)
  • Петр Чокушев (скрипка)
  • Дмитрий Оркин (скрипка)
  • Александр Дулин (рояль, клавесин)

Программа шоу: произведения гениев

В рамках шоу будут представлены:

  • Антонио Вивальди - «Времена года»
    • Осень
    • Зима
    • Весна
    • Лето
  • Астор Пьяццолла - «Времена года в Буэнос-Айресе»
    • «Verano Porteño» (Лето)
    • «Otoño Porteño» (Осень в Буэнос-Айресе)
    • «Primavera Porteña» (Весна в Буэнос-Айресе)
    • «Invierno Porteño» (Зима в Буэнос-Айресе)

Не пропустите!

Длительность шоу составляет 1,5 часа, и оно подходит для зрителей старше 6 лет. В течение этого времени вы сможете насладиться живым исполнением великих музыкальных шедевров в окружении тысяч свечей, позволяя музыке провести вас сквозь времена года и глубины души.

Купить билет на концерт Emotions: Времена года

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1600 ₽

Фотографии

Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года Emotions: Времена года

В ближайшие дни

Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
24 сентября в 20:40 Аригато
от 590 ₽
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
10 ноября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»
6+
Живая музыка
Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»
9 ноября в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше