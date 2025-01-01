Эмоции под звуки классики: Премьера шоу «Emotions: Времена года»

Imperial Orchestra с гордостью представляет премьеру шоу «Emotions: Времена года». Этот вечер в концертном зале обещает стать запоминающимся, ведь на сцене звучат произведения двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Несмотря на разные эпохи и музыкальные направления, оба композитора выражают непреодолимые человеческие эмоции.

Вивальди и Пьяццолла: два мира, два темперамента

«Времена года» Вивальди — это не просто музыкальные зарисовки природы, а глубокое философское размышление о жизни и смерти. Вивальди, мастер итальянского барокко, дарит слушателям изящество и красоту, где нежность весны сменяется яростью летнего шторма.

В то же время, музыка Астора Пьяццоллы — это неповторимое танго, переплетенное с элементами классической музыки и импровизации, полное страсти и меланхолии. Его композиции передают всю гамму человеческих переживаний, увлекая слушателей в мир латиноамериканских ритмов.

Солисты Imperial Orchestra: истинные мастера

Солистом вечера станет Владимир Солуянов, звезда Imperial Orchestra, чья скрипка соединит темперамент итальянского солнца с пульсирующими ритмами Латинской Америки. Его исполнение охватывает весь спектр эмоций — от тонкой лирики до неистовой страсти.

На сцене также выступят:

Нарынэ Нанаян (скрипка)

Евгений Коган (виолончель)

Владимир Аркатов (виолончель)

Айсылу Сайфуллина (скрипка)

Петр Чокушев (скрипка)

Дмитрий Оркин (скрипка)

Александр Дулин (рояль, клавесин)

Программа шоу: произведения гениев

В рамках шоу будут представлены:

Антонио Вивальди - «Времена года» Осень Зима Весна Лето

Астор Пьяццолла - «Времена года в Буэнос-Айресе» «Verano Porteño» (Лето) «Otoño Porteño» (Осень в Буэнос-Айресе) «Primavera Porteña» (Весна в Буэнос-Айресе) «Invierno Porteño» (Зима в Буэнос-Айресе)



Не пропустите!

Длительность шоу составляет 1,5 часа, и оно подходит для зрителей старше 6 лет. В течение этого времени вы сможете насладиться живым исполнением великих музыкальных шедевров в окружении тысяч свечей, позволяя музыке провести вас сквозь времена года и глубины души.