Цикл занятий по развитию эмоционального интеллекта у детей

Детский центр «18 –» приглашает самых юных гостей в возрасте от 3 до 7 лет на уникальный цикл занятий, посвящённый развитию эмоционального интеллекта через творчество. Мир чувств огромный и загадочный, как космос. Наша программа поможет малышам сделать первый и важный шаг к пониманию своих эмоций, ведь именно в этом возрасте формируются базовые чувства и важные социальные навыки.

Путешествие по Стране Чувств

Вместе с детьми мы отправимся в увлекательное путешествие по Стране Чувств, где ребята:

Познакомятся с основными эмоциями: радостью, грустью, удивлением, злостью и страхом;

Научатся распознавать и называть свои переживания, понимать чувства других;

Узнают, как можно делиться эмоциями и дружить с ними.

Каждое занятие – это новое открытие! Познавая эмоции, дети будут выполнять специальные творческие задания. Через лепку, рисование и игры они закрепят новые знания и получат инструменты для самовыражения.

Что входит в программу?

Беседы и игры с психологом для знакомства с миром эмоций;

Творческие мастерские, где каждая поделка или рисунок отражает тему занятия;

Комплексный подход, развивающий не только эмоциональный интеллект, но и воображение, мелкую моторику и коммуникативные навыки.

Занятия проводит психолог Екатерина Гераськина, которая найдёт подход к каждому ребёнку с учётом его индивидуальных особенностей.

Расписание занятий

5 ноября - Страх: Познакомимся с эмоцией «страх». С помощью театра теней посмотрим, как выглядят наши страхи со стороны и научимся с ними дружить.

12 ноября - Злость: Изучим эмоцию «злость». Через лепку из пластилина или глины выплеснем накопившееся напряжение и превратим его во что-то новое.

19 ноября - Грусть: Поговорим о грусти. Уютное вязание из пряжи поможет нам найти в этой эмоции светлые стороны.

26 ноября - Радость: Познакомимся с эмоцией «радость». Зарядимся хорошим настроением и выразим его в росписи ярких шоперов.

Ждём вас на наших занятиях в детском центре «18 –», где каждый малыш сможет открыть для себя мир эмоций и научиться с ними дружить!