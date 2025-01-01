Цикл занятий по развитию эмоционального интеллекта у детей
Детский центр «18 –» приглашает самых юных гостей в возрасте от 3 до 7 лет на уникальный цикл занятий, посвящённый развитию эмоционального интеллекта через творчество. Мир чувств огромный и загадочный, как космос. Наша программа поможет малышам сделать первый и важный шаг к пониманию своих эмоций, ведь именно в этом возрасте формируются базовые чувства и важные социальные навыки.
Путешествие по Стране Чувств
Вместе с детьми мы отправимся в увлекательное путешествие по Стране Чувств, где ребята:
- Познакомятся с основными эмоциями: радостью, грустью, удивлением, злостью и страхом;
- Научатся распознавать и называть свои переживания, понимать чувства других;
- Узнают, как можно делиться эмоциями и дружить с ними.
Каждое занятие – это новое открытие! Познавая эмоции, дети будут выполнять специальные творческие задания. Через лепку, рисование и игры они закрепят новые знания и получат инструменты для самовыражения.
Что входит в программу?
- Беседы и игры с психологом для знакомства с миром эмоций;
- Творческие мастерские, где каждая поделка или рисунок отражает тему занятия;
- Комплексный подход, развивающий не только эмоциональный интеллект, но и воображение, мелкую моторику и коммуникативные навыки.
Занятия проводит психолог Екатерина Гераськина, которая найдёт подход к каждому ребёнку с учётом его индивидуальных особенностей.
Расписание занятий
- 5 ноября - Страх: Познакомимся с эмоцией «страх». С помощью театра теней посмотрим, как выглядят наши страхи со стороны и научимся с ними дружить.
- 12 ноября - Злость: Изучим эмоцию «злость». Через лепку из пластилина или глины выплеснем накопившееся напряжение и превратим его во что-то новое.
- 19 ноября - Грусть: Поговорим о грусти. Уютное вязание из пряжи поможет нам найти в этой эмоции светлые стороны.
- 26 ноября - Радость: Познакомимся с эмоцией «радость». Зарядимся хорошим настроением и выразим его в росписи ярких шоперов.
Ждём вас на наших занятиях в детском центре «18 –», где каждый малыш сможет открыть для себя мир эмоций и научиться с ними дружить!