Emin
Киноафиша Emin

Emin

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Emin в Красноярской краевой филармонии

Красноярская краевая филармония приглашает на концерт Emin — одного из самых ярких представителей музыкальной сцены. Артист продолжает свой тур по городам России и стран СНГ, представляя зрителям новую программу, которая включает хиты, свежие синглы и композиции из альбомов, посвящённых Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву.

Программа концерта

В репертуаре звучат любимые композиции, такие как «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», а также всемирно известные «Still» и «Boomerang». Это идеальная возможность для поклонников Emin насладиться его уникальным стилем, который сочетает западное и восточное музыкальные влияния.

Особенная атмосфера

Каждый концерт становится камерным разговором со зрителем, где не только звучат песни, но и передаются живые эмоции. Название тура «Жизнь игра» в одноименной новой песне, которая обязательно появится в программе и станет отражением настроения всего тура.

Возвращение к классике

Слушатели смогут вновь услышать знаковые музыкальные посвящения Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву, чье творчество оказало влияние на формирование уникального стиля Emin. Дополнительно в программе будут композиции из альбома «Герои черно-белых фильмов», которые создадут атмосферу старого кинотеатра, где время движется медленнее, а чувства ощущаются ярче.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться талантливым исполнением Emin!

Купить билет на концерт Emin

Апрель
14 апреля вторник
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2500 ₽

