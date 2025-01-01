Меню
Emin
Киноафиша Emin

Emin

Эстрадный генерал России и Азербайджана 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

EMIN в новом гастрольном туре

В 2025 году EMIN продолжает гастроли по городам России и СНГ. Концертная программа обещает быть увлекательной: помимо уже известных произведений, она дополнится новыми синглами и любимыми композициями из знаковых альбомов артиста.

Звучание любимых хитов

Зрители смогут услышать такие хиты, как «Сбежим в Баку», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», «Still», «Boomerang» и многие другие. Все они будут исполнены вживую, что создаст уникальную атмосферу, наполненную энергией и яркими эмоциями.

Награды и достижения

EMIN неоднократно становился лауреатом премии «Золотой Граммофон». В копилке артиста также престижные награды, включая World Music Awards и премии телеканалов «МУЗ-ТВ» и RU.TV, а также признание журналов GQ и HELLO.

Не упустите шанс насладиться выступлением одного из самых ярких исполнителей современности!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 ноября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 2600 ₽

