История двух безвестных чужестранцев в Театре 101

В Театре 101 состоится постановка Игоря Селина по пьесе «Эмигранты». Это рассказ о двух чужестранцах, которые потеряли свои имена и родину, стремясь к лучшей жизни. Один из них — сверхчувствительный писатель, который пытается закончить свою книгу, а другой — простоватый работяга, мечтающий сколотить капитал. Их внешняя противоположность станет ключевым моментом в финале, демонстрирующем, что страсти этих двух героев на самом деле схожи и всепоглощающи.

Пьеса выделяется сарказмом и иронией, погружая зрителя в атмосферу безысходности. Она придётся по вкусу тем, кто ценит глубокие и трагичные спектакли.

Сюжет

«Эмигранты» — это история о двух безвестных мужчинах, которые, оставив родину, оказались в поисках своего места в мире. Интеллигентный писатель, в котором угадывается политический диссидент, намерен завершить свой литературный труд. Между тем его соперник, обуреваемый жадностью, экономит каждый день, откладывая жизнь на завтра.

Финал пьесы разрушает миф о внутреннем антагонизме героев: их несходство на самом деле поверхностно, а противоположность — фиктивна. Они оба — братья-близнецы, ставшие жертвами своих тоталитарных, всепоглощающих страстей.

Эмоциональный накал

На протяжении спектакля актёры создают невероятно яркие образы, наполняя их сарказмом и комизмом. Это обостряет ощущение безысходности ситуации, создавая напряжение, которое нарастает почти до боли.

Эмоциональный накал достигает максимума в тот момент, когда два одиноких человека, находящиеся под властью своих идеальных фикс, в порыве отчаяния пытаются освободиться от управляющих их жизнью страстей.