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Эми Питерс
Киноафиша Эми Питерс

Эми Питерс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Эми Питерс: Джаз и соул от экстравагантной исполнительницы

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза и соула с участием Эми Питерс — одной из самых ярких и экстравагантных исполнительниц Петербурга. Этот концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана, который славится своей атмосферой и высоким уровнем музыкальных мероприятий.

Дата и время

Не упустите возможность насладиться живым выступлением 15 ноября в 20:00. Это идеальное время для того, чтобы расслабиться и окунуться в мир музыки.

О программе вечера

Эми Питерс представит свою уникальную программу, в которой сочетаются классические джазовые мелодии и современные соул-композиции. Вы сможете услышать как оригинальные песни, так и новые интерпретации известных хитов. Каждое выступление Эми — это настоящее шоу, полное эмоций и энергии.

Интересные факты

  • Эми Питерс активно выступает на сценах не только России, но и за границей, завоевывая сердца зрителей по всему миру.
  • Её музыка — это отражение личного опыта и глубоких переживаний, что делает её выступления особенно трогательными.

Почему стоит посетить

Если вы цените качественную музыку и стремитесь получить незабываемые впечатления, концерт Эми Питерс — это то, что вам нужно. Окунитесь в атмосферу джаза и соула, насладитесь великолепным исполнением и зарядитесь положительными эмоциями на весь вечер!

Не забудьте заранее забронировать билеты, чтобы гарантировать себе место на этом уникальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽

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