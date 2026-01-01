Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Emerald Night - 30 лет
Билеты от 0₽
Киноафиша Emerald Night - 30 лет

Emerald Night - 30 лет

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Emerald Night - 30 лет

Помощь с билетами
Март
15 марта воскресенье
17:30
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Стипендиаты МБФ Владимира Спивакова
25 апреля в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
14 апреля в 19:15 Руки вверх!
от 800 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
10 апреля в 21:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше