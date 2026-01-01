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Емелины чудеса
Киноафиша Емелины чудеса

Спектакль Емелины чудеса

0+
Режиссер Ирина Белицкая
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль по русской народной сказке

«Емелины чудеса» — это кукольный спектакль-фантазия, созданный по мотивам русской народной сказки. Постановка и сценография принадлежат талантливой Ирине Белицкой, а музыку для спектакля написал Иван Потапов.

Сюжет

Давным-давно, а может, и не так уж давно, в некотором царстве-государстве жил-был Емельян Севцов, прозванный Пустомелей. Он ничем не выделялся, кроме своей любви к сну и рассказам о сказках. Емеля мечтал о приключениях: представлял себя морским царем, а свою жену — русалкой неземной красоты.

Но однажды жизнь Емели изменилась, когда ему попалась говорящая щука. С этого момента чудеса начинают сыпаться на его голову, словно из дырявого ведра!

Приглашение к просмотру

Какое же приключение ждет Емелю? Как он выкрутится из неожиданных ситуаций? Приходите на спектакль и узнайте, какие чудеса подарит ему судьба! Смотрите сказку и не забудьте запомнить её уроки!

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