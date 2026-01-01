Волшебная новогодняя сказка в Новосибирском театре кукол

Веселое приключение по мотивам русских народных сказок

Новогодняя пора всегда приносит с собой чудеса, и спектакль «Емелина елка» — яркое тому подтверждение. Эта музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок обещает стать настоящим праздником для всей семьи. На сцене развернется волшебная история о том, как простой парень Емеля на своей печке приедет спасать Новый год и рассмешит царевну Марию.

История царевны, которую никто не мог развеселить

В преддверии Нового года царевна Марья грустит, и ничто не может вернуть ей радость. Царь издает указ: «Кто рассмешит царевну, тот станет её супругом!» Но даже шутки женихов только усиливают слезы Марьи. Всё меняется, когда во дворец на волшебной печке прибывает Емеля, а с ним — его лесные друзья. Именно их веселье и смекалка способны изменить всё!

Праздничная программа и встреча со сказочными героями

Перед началом спектакля зрителей ждет праздничное представление в фойе театра. У новогодней елки сказочные персонажи проведут игры и хороводы, создавая атмосферу настоящего зимнего волшебства. Время, указанное на билете, — это время начала игровой программы, поэтому не опаздывайте!

Приходите на «Емелину елку», и новогоднее настроение вам обеспечено!