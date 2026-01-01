Оповещения от Киноафиши
Embargo Villa Grand Opening
18+
Возраст 18+

О концерте

Открытие сезона Embargo Villa Grand Opening в Ростове-на-Дону

«Embargo Villa Grand Opening» — это масштабное открытие сезона в Ростове-на-Дону, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни города. В программе примут участие несколько известных хедлайнеров и резидентов клуба, что обеспечит насыщенную и увлекательную атмосферу.

Многообразие художественных форм

В ходе открытия будут совершены выступления на всех площадках, что позволит зрителям насладиться разнообразием художественных форм и жанров. Не упустите возможность увидеть уникальные спектакли и выступления, которые оставят незабываемые впечатления.

Создание атмосферы

Организаторы позаботятся о создании впечатляющей атмосферы, что сделает вечер поистине волшебным. Музыка, декорации и световые решения трансформируют пространство и дарят зрителям незабываемые эмоции.

Не пропустите открытие!

Приходите на «Embargo Villa Grand Opening» и станьте частью этого грандиозного события. Вас ждёт множество сюрпризов и незабываемых моментов!

Купить билет на концерт Embargo Villa Grand Opening

Июнь
6 июня суббота
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72

