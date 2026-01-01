Эмануэле Карди, орган. Маркус Айхенлауб, орган
Эмануэле Карди, орган. Маркус Айхенлауб, орган

Возраст 6+
О концерте

Виртуозы на сцене Большого зала «Зарядье»

В Большом зале МКЗ «Зарядье» состоится концерт, который объединит мастерство двух выдающихся органистов: Эмануэле Карди из Италии и Маркуса Айхенлауба из Германии.

Уникальные исполнители

Эмануэле Карди – профессор консерватории в Козенце и специалист по музыке эпохи Возрождения и барокко. Его интерпретации классики завораживают слушателей своими глубокими нюансами и эмоциональной насыщенностью. Карди активно выступает на международных сценах, что делает его имя знакомым многим ценителям музыки.

Маркус Айхенлауб – органист Спайерского собора, широко известный благодаря своим уникальным интерпретациям немецкой классической музыки. Его мастерство и виртуозность подчеркивают величие традиций, сохраняя при этом свежесть звучания.

В программе концерта прозвучат произведения, которые позволят зрителям насладиться великолепием органной музыки. Каждый из исполнителей представит свои уникальные композиции, что создаст богатую палитру звуков и эмоций.

Не упустите возможность увидеть и услышать талантливых музыкантов под сводами одного из самых современных залов страны. Это мероприятие рекомендуется всем любителям музыки и искусства.

Место проведения: МКЗ «Зарядье», Большой зал (ул. Варварка, 6, стр. 4).

Ноябрь
30 ноября понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

