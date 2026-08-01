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Эманация Любви. Оперный арт-перформанс
Киноафиша Эманация Любви. Оперный арт-перформанс

Эманация Любви. Оперный арт-перформанс

12+
Возраст 12+

О концерте

Эманация любви: оперный арт-перформанс нового уровня

16 августа в Зимнем театре зрителей ждёт уникальное событие — спектакль «Эманация любви». Этот масштабный оперный арт-перформанс невозможно назвать просто концертом. Здесь искусственный интеллект встречается с оперой, создавая синергию искусства.

На сцене оживёт сама Любовь — не как абстрактная эмоция, а как мощная космическая сила, пронизывающая стихии Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира. Афиша спектакля символизирует единство этих элементов: две фигуры, рождающиеся из света, сливаются в столкновении пламени и воды, создавая новую форму жизни и музыки.

Синтез классики и современных технологий

Проект «Эманация любви» является эксклюзивным примером синтеза классического оперного искусства и современных технологий. Искусственный интеллект здесь выступает не заменой человеку, а его соавтором, создавая визуальные образы и эмоциональную атмосферу.

Спектакль начинается в почти полной тишине — затем из темноты рождается дыхание оркестра, словно пульс новой звезды. Голос хора, звучащий как голос самой Вселенной, говорит: «Любовь — не слово, не имя, не звук. Она — начало всего, что живёт…» Зрителей ведёт Муза — мистический проводник между мирами.

Эмоции через каждую стадию любви

Каждая сцена представляет собой новую стадию любви:

  • Земля — рождение чувства, робкого и неизбежного;
  • Вода — страсть, текучая и всепоглощающая;
  • Огонь — испытание ревностью, страхом и жертвенностью;
  • Воздух — освобождение, где любовь становится светом и прощением.

 

Музыкальная драматургия основана на великих традициях оперы: от лиризма Джакомо Пуччини до монументальности Джузеппе Верди. Особую атмосферу создают солисты Академии Мариинского театра, которые превращают постановку в подлинное эмоциональное переживание.

Финал как синергия стихий

Финал спектакля — это синергия всех стихий. Свет становится белым, музыка объединяет противоположности, а сцена превращается в пространство абсолютной гармонии. Здесь любовь перестаёт принадлежать двум людям и становится энергией, которая удерживает мир.

«Эманация любви» — это не просто история о чувствах. Это попытка услышать, как звучит сама Вселенная, когда в ней рождается любовь. Главный смысл спектакля заключается в финальном шёпоте: «Любовь — это тайна… Но мы покажем, как звучит Любовь… »

Команда постановки и благотворительность

Магию, романтику и гармонию в этот вечер создадут:

  • Режиссёр-постановщик Сергей Макеев;
  • Идеолог и продюсер проекта Ксения Ситникова;
  • Солисты Академии Мариинского театра.

Как всегда, часть средств от спектакля будет направлена в Благотворительный фонд «Свет Дети» для помощи детям с онкозаболеваниями. Партнёры проекта: лайнер Астория Грандэ, лучший отель Сочи «Гранд Карат» и компания Neiry. Инфопартнёр — Радио Релакс ФМ.

Купить билет на концерт Эманация Любви. Оперный арт-перформанс

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
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