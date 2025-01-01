Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элья и Маргарита
Киноафиша Элья и Маргарита

Спектакль Элья и Маргарита

Постановка
Камерная сцена 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказу Исаака Бабеля «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» в театре «Камерная сцена»

Рассказ И. Бабеля «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» считается одним из лучших произведений писателя. Это неожиданно задушевная и трогательная история, в которой Бабель, известный своими жесткими и порой шокирующими сюжетами, показывает другую грань человеческих отношений.

Сюжет и герои

В центре повествования — случайная встреча двух одиноких людей: неудачливого коммерсанта Ильи Исааковича и уличной проститутки Маргариты Прокофьевны. Их встреча становится поворотным моментом, способным изменить всю их жизнь. Эта короткая, но насыщенная история заставляет зрителей смеяться и сопереживать героям, погружая их в мир человеческой уязвимости и надежды.

Интересные факты

И. Бабель известен своими произведениями, такими как «Конармия», которые не для слабонервных. Однако «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» выделяется среди его работ своей эмоциональной глубиной и искренностью. Бабель умело сочетает юмор и трагедию, что делает его произведения актуальными и сегодня.

Зрительская реакция

Спектакль обещает вызвать широкий спектр эмоций: от смеха до глубокой печали. Зрители смогут увидеть, как обыденная жизнь приводит к неожиданным поворотам судьбы, и, возможно, найти в этой истории что-то близкое для себя.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события, которое подарит вам не только эмоции, но и пищу для размышлений.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Ольга Базанова
Денис Котыков
Данила Колесников
Ольга Арнаутова
Никита Тарантин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 11 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Элья и Маргарита

В ближайшие дни

Красная Жизель
12+
Балет
Красная Жизель
28 сентября в 19:00 Самарский театр оперы и балета
от 2300 ₽
По зеленым холмам океана
0+
Детский Музыка
По зеленым холмам океана
28 сентября в 12:00 Город
от 550 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
16 января в 19:00 ДК «Металлург»
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше