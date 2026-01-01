Новогодний набор номеров от театра Комик-Трест

Театр Комик-Трест представляет оригинальную программу, которая позволит весело провести старый год в компании белых зайцев и их друзей. Этот уникальный проект создан для тех, кто устал от рутины и хочет насладиться моментом.

Дух праздника и смеха

Новый набор номеров обещает трепетное волшебство, соединенное с лёгким абсурдом. На сцене встретятся веселые персонажи, которые не только развлечут, но и создадут атмосферу настоящего праздника. Зрители смогут увидеть неожиданные повороты сюжета и пообщаться с актерами — ведь взаимодействие с публикой всегда является одной из изюминок таких мероприятий.

Для кого это?

Это программа подойдет для всей семьи. Участие белых зайцев и их друзей привлечет как детей, так и взрослых, создавая атмосферу беззаботного веселья. Ощутить дух праздника и насладиться необычными номерами смогут все желающие!

Не упустите шанс стать частью этого яркого праздника и зрелища, где смех не утихает до самого финала!