Элвис
Спектакль Элвис

16+
О спектакле

Элвис — король рок-н-ролла. Моноспектакль в Казани

Моноспектакль «Элвис — король рок-н-ролла» предлагает зрителям уникальную возможность взглянуть на легенду музыки с новой стороны. Здесь мы увидим не только знаменитого исполнителя, но и его внутренний мир, наполненный светом и трагедией.

История начинается с нерождённого брата-ангела, который сопровождает Элвиса Пресли от его раннего детства до пика славы. Этот невидимый спутник отражает не только мечты и страхи, но и личную драму человека, которого публика создала и которого же обрекла на одиночество.

Монологи и встречи

Спектакль включает монологи друзей и неожиданные встречи с великими личностями, такими как Авраам Линкольн. Это помогает глубже понять личность Элвиса и его место в эпохе, когда он стал иконой.

Один актёр, одна история

На сцене всего один актёр, который несет на себе бремя всей истории. Это позволяет сосредоточиться на эмоциях и переживаниях, делая каждую реплику особенно значимой.

Не упустите шанс изменить своё представление о Короле рок-н-ролла. Этот спектакль станет настоящим открытием для поклонников музыки и театра.

Май
27 мая среда
18:30
Шоу-бар, караоке «Эндорфин» Казань, Тази Гиззата, 6/31
от 1800 ₽

