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Киноафиша Elvis Tribute Show

Elvis Tribute Show

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Не упустите: трибьют-шоу Элвиса Пресли в Сочи!

24 июля в Сочи состоится уникальное мероприятие — главный российский трибьют Элвиса Пресли ELVIS ON TOUR (Москва). Это единственное в нашей стране аутентичное трибьют-шоу, которое воссоздаёт реальную атмосферу концертов Короля рок-н-ролла!

Дресс-код и атмосфера

Хотя соблюдение дресс-кода, соответствующего времени, не обязательно, он будет крайне приветствоваться. Погружение в атмосферу 1950-х и 1960-х годов создаст особое настроение для каждого зрителя.

Программа вечера

В первом отделении шоу мы перенесёмся в бунтарские 1950-е годы. Под ритмы таких хитов, как Blue Suede Shoes, That’s All Right, Jailhouse Rock, Hound Dog и Love Me Tender, зрители смогут зажигать и наслаждаться музыкой.

Во втором отделении мы окажемся в голливудском периоде Элвиса — 1960-х. На сцене зазвучат саундтреки к его фильмам, включая A Little Less Conversation, Return To Sender, Bossa Nova Baby, Can’t Help Falling In Love и ряд редких песен, которые вы вряд ли услышите в живую у кого-то ещё.

Дополнительные удовольствия

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник, а также уникальной атмосферой Rockoteka от нашего DJ. Обслуживание официантами продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Приходите и окунитесь в мир музыки и ярких эмоций вместе с ELVIS ON TOUR!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 июля
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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