Elvis Presley Tribute

ELVIS ON TOUR: Погружение в мир Короля рок-н-ролла

Безумный драйв молодого плейбоя и пронзительный вокал знающего себе цену Короля рок-н-ролла — все это можно будет увидеть на спектакле ELVIS ON TOUR. Этот главный российский трибьют Элвиса Пресли вновь поставит лицом к лицу два совершенно разных амплуа легендарного артиста.

Уникальное музыкальное путешествие

Вы сможете насладиться оригинальными аранжировками и аутентичными костюмами, что создаст ощущение полного погружения в атмосферу времени, когда Элвис лишь начинал свой путь к славе. Уникальная возможность увидеть, как Элвиса знали его современники, а не только по записям и фильмам.

Зажигательные танцы и лирические баллады

На сцене зажигательные танцы будут сменяться редкими лирическими балладами в мощном симфоническом звучании. Это идеальная возможность насладиться как энергичными хитами, так и трогательными композициями, которые остаются актуальными и по сей день.

Где и когда?

Спектакль пройдет в Мумий Тролль баре. Сбор гостей в 20:00 по адресу: Москва, Новый Арбат, 15. Остерегайтесь подделок! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!