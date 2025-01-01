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Elvis Presley Tribute
Киноафиша Elvis Presley Tribute

Elvis Presley Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Волшебство рок-н-ролла: ELVIS PRESLEY Tribute

Элвис Пресли – «король рок-н-ролла», символ американской мечты и легенда, чье наследие продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру. Уникальный ELVIS PRESLEY Tribute перенесет вас в захватывающее время середины 20 века, когда музыка стала настоящим искусством.

Неповторимая атмосфера

Приготовьтесь к зажигательному шоу, полному сногсшибательных костюмов, живого звука и настоящего драйва! Это будет не просто концерт, а музыкальное путешествие, которое перенесет вас в эпоху, когда рок-н-ролл заполнил сердца людей и стал символом свободы.

Хиты, которые стали классикой

Вы услышите все самые знаковые из хитов: «Love Me Tender», «Blue Suede Shoes», «Tutti Frutti» и «Jailhouse Rock». Эти песни, ставшие визитными карточками Элвиса, будут исполнены с такой же страстью и энергией, как и в те далекие времена.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого события. Приходите и окунитесь в атмосферу, которая не оставит вас равнодушным. Это шоу – идеальный способ провести время с друзьями или семьей, наслаждаясь живой музыкой и великолепным исполнением.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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