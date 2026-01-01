Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Elvis On Tour

Elvis On Tour

О концерте

Элвис Пресли в Доме винтажной музыки

Встречайте ELVIS ON TOUR — единственное в России аутентичное трибьют-шоу Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Это событие обязательно привлечет внимание всех любителей музыки и истинных поклонников легенды.

Ретро-музыка 1950-х

Первое отделение концерта будет посвящено раннему творчеству Элвиса, когда он покорил сердца публики в золотые 1950-е. В программе — бодрый рок-н-ролл, мелодичный кантри и романтичные баллады в эмоциональной подаче юного артиста. Вы услышите такие хиты, как Blue Suede Shoes, Hound Dog, Love Me Tender, Heartbreak Hotel, Trouble и другие менее известные композиции.

Голливудский период

Во втором отделении вас ждет глянцевый голливудский кино-период Элвиса Пресли. Здесь прозвучат знаменитые песни, записанные в 1960-е годы в качестве саундтреков к фильмам, в которых он снимался. К слову, фильмография Элвиса включает более тридцати кинолент! Вы сможете насладиться такими композициями, как Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, Can’t Help Falling In Love, а также оригинальной версией A Little Less Conversation.

Не упустите шанс прикоснуться к наследию Короля рока в живом исполнении. Это будет незабываемый вечер для каждого любителя музыки!

Март
14 марта суббота
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1800 ₽

