О концерте

Юбилейный концерт Элвина Грея в Москве

Элвин Грей — талантливый и харизматичный артист, известный своим уникальным стилем и мощным голосом. ЕгоConcerts наполняют зрителей энергией и эмоциями, и это отличное время, чтобы познакомиться с его творчеством.

В этом году Элвин Грей отмечает два важных события: 20 лет со дня своего дебюта и своё 35-летие. Это делает год особенно знаковым для артиста. С момента, когда молодой парень из Уфы Радик Юльякшин впервые вышел на сцену, он стал Заслуженным артистом Республики Башкортостан и Республики Татарстан, завоевал множество наград и признание зрителей по всей стране.

Концерт, приуроченный к юбилею, состоится в Москве на масштабной сцене КЗ Москва. Мы приглашаем всех фанатов прийти и отпраздновать этот день вместе с артистом 17 мая. На концерте вас ждет не только множество новых хитов, но и любимые песни, которые знакомы слушателям на протяжении 20 лет творческой карьеры.

Не упустите шанс увидеть живое выступление Элвина Грея. Специальным гостем на главном юбилейном концерте станет сам Радик Юльякшин. Это обещает быть феерическое шоу, которое не оставит равнодушным никого!

Купить билет на концерт Элвин Грей

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
Май
10 апреля пятница
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1200 ₽
21 мая четверг
19:00
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
от 1200 ₽

