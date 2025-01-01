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Елочки-иголочки
Билеты от 2000₽
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Спектакль Елочки-иголочки

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 0+
Режиссер Светлана Абакачева
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Тёплый семейный праздник с Пингвином и Ёжиком

Если вы хотите попасть на тёплый семейный праздник, где можно не только нарядить ёлку с Пингвином и Ёжиком, но и поговорить с Дедом Морозом, а не просто смотреть на него издалека, то вам точно к нам!

Зимние приключения с друзьями

В уютной и тёплой атмосфере маленькие зрители и их родители смогут узнать, где зимуют пчёлы, что едят пингвины, а также поиграть в снежки, спеть песни, поиграть на музыкальных инструментах и, конечно, нарядить ёлку.

Семейные эмоции и незабываемые впечатления

Вас ждут живые голоса, внимание и забота к каждому маленькому зрителю, искренние эмоции и веселье. Герои представления подарят незабываемые впечатления, а каждый ребёнок получит оригинальный подарок.

Новогодняя атмосфера и праздничное настроение

Мы рекомендуем взять с собой сменную обувь и праздничное настроение, чтобы создать незабываемую атмосферу в компании юных артистов Детского музыкального театра юного актёра.

Программа предназначена для детей от 2 до 6 лет в сопровождении взрослых. Билет приобретается на каждого зрителя независимо от возраста.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽
28 декабря
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽
29 декабря
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽
2 января
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
3 января
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
4 января
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
5 января
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽

Фотографии

Елочки-иголочки Елочки-иголочки Елочки-иголочки

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