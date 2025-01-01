Спектакль Елочки-иголочки

Тёплый семейный праздник с Пингвином и Ёжиком

Если вы хотите попасть на тёплый семейный праздник, где можно не только нарядить ёлку с Пингвином и Ёжиком, но и поговорить с Дедом Морозом, а не просто смотреть на него издалека, то вам точно к нам!

Зимние приключения с друзьями

В уютной и тёплой атмосфере маленькие зрители и их родители смогут узнать, где зимуют пчёлы, что едят пингвины, а также поиграть в снежки, спеть песни, поиграть на музыкальных инструментах и, конечно, нарядить ёлку.

Семейные эмоции и незабываемые впечатления

Вас ждут живые голоса, внимание и забота к каждому маленькому зрителю, искренние эмоции и веселье. Герои представления подарят незабываемые впечатления, а каждый ребёнок получит оригинальный подарок.

Новогодняя атмосфера и праздничное настроение

Мы рекомендуем взять с собой сменную обувь и праздничное настроение, чтобы создать незабываемую атмосферу в компании юных артистов Детского музыкального театра юного актёра.

Программа предназначена для детей от 2 до 6 лет в сопровождении взрослых. Билет приобретается на каждого зрителя независимо от возраста.