Елочка, гори!

Новый год в ритме рока!
Когда все вокруг готовятся к праздничному ужину и поднимают бокалы, мы создаем настоящую рок-атмосферу на сцене! Встреть 2026 год с Нирваной и живым звуком под аккомпанемент мощных кавер-бэндов!
Музыкальный пожар на сцене
В этот вечер ты услышишь любимые хиты легендарных исполнителей, таких как:
- Кино
- Сектор Газа
- Би-2
- Земфира
- Ария
- Ленинград
- Ляпис Трубецкой
- Гудтаймс
- Жуки
- Зеври
- Мумий Тролль
- Леприконсы
- Йорш
- Metallica
- Green Day
- Nirvana
- Blur
- AC/DC
- Sum 41
- The Offspring
- The Rasmus
- Blink-182
- KOЯN
- The Subways
- Papa Roach
Невероятная атмосфера праздника
В программе тебя ждут:
- Энергичные ведущие, которые не дадут скучать ни секунды
- Дикие конкурсы и подарки для самых смелых
- Танцы до утра под DJ-сеты и живой звук
- Атмосфера драйва, свободы и бесконечного рока
Это не просто новогодняя ночь
Здесь не звучат куранты, а гремят барабаны! Вместо шампанского льются гитарные риффы, а вместо «С Новым годом» звучит громкое: РОК ЖИВ!
Зажги вместе с нами и отметь Новый год по-настоящему!