Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елочка, гори!
Киноафиша Елочка, гори!

Елочка, гори!

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый год в ритме рока!

Когда все вокруг готовятся к праздничному ужину и поднимают бокалы, мы создаем настоящую рок-атмосферу на сцене! Встреть 2026 год с Нирваной и живым звуком под аккомпанемент мощных кавер-бэндов!

Музыкальный пожар на сцене

В этот вечер ты услышишь любимые хиты легендарных исполнителей, таких как:

  • Кино
  • Сектор Газа
  • Би-2
  • Земфира
  • Ария
  • Ленинград
  • Ляпис Трубецкой
  • Гудтаймс
  • Жуки
  • Зеври
  • Мумий Тролль
  • Леприконсы
  • Йорш
  • Metallica
  • Green Day
  • Nirvana
  • Blur
  • AC/DC
  • Sum 41
  • The Offspring
  • The Rasmus
  • Blink-182
  • KOЯN
  • The Subways
  • Papa Roach

Невероятная атмосфера праздника

В программе тебя ждут:

  • Энергичные ведущие, которые не дадут скучать ни секунды
  • Дикие конкурсы и подарки для самых смелых
  • Танцы до утра под DJ-сеты и живой звук
  • Атмосфера драйва, свободы и бесконечного рока

Это не просто новогодняя ночь

Здесь не звучат куранты, а гремят барабаны! Вместо шампанского льются гитарные риффы, а вместо «С Новым годом» звучит громкое: РОК ЖИВ!

Зажги вместе с нами и отметь Новый год по-настоящему!

Купить билет на концерт Елочка, гори!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
22:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мирослава и Злата Быковы
6+
Эстрада
Мирослава и Злата Быковы
16 февраля в 19:00 Центр культуры «Урал»
от 1500 ₽
Рождественский концерт Уральского народного хора
0+
Эстрада Фолк
Рождественский концерт Уральского народного хора
6 января в 17:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 800 ₽
Дискотека века
6+
Эстрада
Дискотека века
21 декабря в 19:00 Театр эстрады
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше