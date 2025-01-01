Елочка, гори!

Новый год в ритме рока!

Когда все вокруг готовятся к праздничному ужину и поднимают бокалы, мы создаем настоящую рок-атмосферу на сцене! Встреть 2026 год с Нирваной и живым звуком под аккомпанемент мощных кавер-бэндов!

Музыкальный пожар на сцене

В этот вечер ты услышишь любимые хиты легендарных исполнителей, таких как:

Кино

Сектор Газа

Би-2

Земфира

Ария

Ленинград

Ляпис Трубецкой

Гудтаймс

Жуки

Зеври

Мумий Тролль

Леприконсы

Йорш

Metallica

Green Day

Nirvana

Blur

AC/DC

Sum 41

The Offspring

The Rasmus

Blink-182

KOЯN

The Subways

Papa Roach

Невероятная атмосфера праздника

В программе тебя ждут:

Энергичные ведущие, которые не дадут скучать ни секунды

Дикие конкурсы и подарки для самых смелых

Танцы до утра под DJ-сеты и живой звук

Атмосфера драйва, свободы и бесконечного рока

Это не просто новогодняя ночь

Здесь не звучат куранты, а гремят барабаны! Вместо шампанского льются гитарные риффы, а вместо «С Новым годом» звучит громкое: РОК ЖИВ!

Зажги вместе с нами и отметь Новый год по-настоящему!