Эльмира Калимуллина. Голос и рояль
6+
Продолжительность 90 минут
Акустический концерт Эльмиры Калимуллиной

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится акустический концерт народного артиста РТ Эльмиры Калимуллиной, финалистки первого сезона шоу «Голос». В программе вечера — известные арии из опер, романсы и хиты, такие как «Өмет йолдызы» и «Мин сине Ходайдан сорадым». Специальным гостем станет Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат государственной премии РФ, композитор Эльмир Низамов.

Эльмира Калимуллина завораживает своим голосом и мастерством исполнения. На этом концерте зрители смогут насладиться атмосферой любви, тепла и преданности музыке. Каждый ее концерт — это важное событие в культурной жизни Татарстана.

В программе будут представлены известные арии из опер, романсы, а также популярные песни, такие как «Өмет йолдызы», «Мин сине Ходайдан сорадым», и произведения из мюзикла «Алтын Казан». Этот вечер обещает быть уникальным и незабываемым.

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут. Приглашаем всех поклонников камерной музыки и творчества Эльмиры Калимуллиной встретить лето вместе!

28 мая четверг
19:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 1500 ₽

