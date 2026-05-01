Эльмира Калимуллина. Голос и рояль

Акустический концерт Эльмиры Калимуллиной

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится акустический концерт народного артиста РТ Эльмиры Калимуллиной, финалистки первого сезона шоу «Голос». В программе вечера — известные арии из опер, романсы и хиты, такие как «Өмет йолдызы» и «Мин сине Ходайдан сорадым». Специальным гостем станет Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат государственной премии РФ, композитор Эльмир Низамов.

Эльмира Калимуллина завораживает своим голосом и мастерством исполнения. На этом концерте зрители смогут насладиться атмосферой любви, тепла и преданности музыке. Каждый ее концерт — это важное событие в культурной жизни Татарстана.

Программа вечера

В программе будут представлены известные арии из опер, романсы, а также популярные песни, такие как «Өмет йолдызы», «Мин сине Ходайдан сорадым», и произведения из мюзикла «Алтын Казан». Этот вечер обещает быть уникальным и незабываемым.

Формат мероприятия

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут. Приглашаем всех поклонников камерной музыки и творчества Эльмиры Калимуллиной встретить лето вместе!