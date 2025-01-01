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Элли на маковом поле
Киноафиша Элли на маковом поле

Элли на маковом поле

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Элли на маковом поле. Концерт в Казани

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу проникновенной музыки «Элли на маковом поле». Здесь дореволюционные романсы оживают, обретая новую жизнь благодаря тонкой поэзии и чарующим звукам фортепиано.

Тема и настроение

Спектакль создает уникальную атмосферу, где русская тоска, бескрайняя любовь и волшебство переплетаются в одном музыкальном потоке. Эта пронзительная музыка проникает теплым лучом в самые дальние уголки души, вызывая самые искренние эмоции.

Что вас ждет

Зрителей ожидает не только музыкальное наслаждение, но и глубокий эмоциональный опыт. Каждая мелодия, каждая строчка текста погружает вас в мир, наполненный ностальгией и нежностью.

Интересные факты

  • Дореволюционные романсы стали популярными в России в конце XIX – начале XX века, отражая богатую культурную и историческую традицию.
  • Фортепиано в спектакле играет ключевую роль, создавая уникальную гармонию между музыкой и поэзией.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. «Элли на маковом поле» – это не просто спектакль, это переживание, которое останется с вами надолго.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 6 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 24 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
20:00 от 2000 ₽
Пермь, 29 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
20:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 31 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
20:00 от 2000 ₽
Челябинск, 1 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1800 ₽
Уфа, 3 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
20:00 от 1800 ₽
Самара, 6 ноября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 1800 ₽
Воронеж, 19 марта
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 20 марта
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
20:00 от 2000 ₽
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1900 ₽
Краснодар, 21 марта
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1900 ₽
Волгоград, 26 марта
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
20:00 от 1800 ₽

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