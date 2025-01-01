Элли Блэк! День рождения Элли!

Приглашение на музыкальный праздник с «Элли Блэк»

Лидер и вокалистка группы «Элли Блэк», Алена Грига, приглашает вас на самый необычный и весёлый День Рождения. Если вы ещё не были на концертах этой группы, настало время зарядиться яркими эмоциями, классной живой музыкой и весёлым общением!

Необычный интерактивный спектакль

«Элли Блэк» — это интерактивный музыкальный спектакль, в котором смешиваются стили блюз-рок, ска-панк и диско. Вы сможете насладиться живыми инструментами, ироничными текстами о любви и ярким вокалом. В программе также женский Stand Up и активное взаимодействие со зрителями — это то, что делает каждое выступление уникальным!

Музыканты с богатым опытом

Участники группы «Элли Блэк» — это опытные музыканты, которые ранее выступали в топовых кавер-группах Сибири. Алена Грига, лидер и автор, обладает красным дипломом по специальности «Эстрадный вокал» НМК им. Мурова и также является участницей проекта «Главная сцена». Её талант и энергия обязательно зарядят вас позитивом!

Не пропустите!

Приходите на концерт «Элли Блэк» и станьте частью этого невероятного музыкального события. Вас ждут весёлые танцы, интересные знакомства и, конечно, незабываемая музыка!