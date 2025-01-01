Эллен Болсанова и EllenBand. Винтажный поп-джаз

Эллен Болсанова и её группа ELLENBAND выступят в Jam club

В этом месяце Jam club станет сценой для яркого концерта под руководством Эллен Болсановой и её группы ELLENBAND. Слушателей ждет вечер винтажного поп-джаза, где будут звучать авторские аранжировки известных хитов.

Музыкальная программа

В программе концерта — произведения Кристины Агилеры, Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, Сэма Смита и многих других. Каждая композиция будет представлена в уникальном исполнении, что позволит зрителям по-новому взглянуть на знакомые мелодии.

О музыкантах

За фортепиано на сцене выступит Андрей Марухин, лауреат джазового фестиваля в Монтрё. Его мастерство в сочетании с контрабасом и ударными создаст живую и стильную атмосферу, которая так ценится в джазовой музыке.

Для кого этот концерт?

Концерт идеально подойдет всем любителям джаза и поп-музыки, которые ценят уникальные интерпретации и эстетику шика. Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером в компании профессионалов!